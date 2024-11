Militäranalyse: Ukraine präsentiert KI-unterstützte Drohnen

Wahrscheinlich werden sie die Linie des Flusses Sukhy Yali erreichen, an dessen Ufern die Ukraine eine behelfsmäßige Verteidigungslinie aufgebaut hat. Wenn diese jedoch nicht verteidigt werden kann und es den Russen gelingt, die sumpfigen Flussufer zu überqueren, wird es für die Ukraine von da an äußerst schwierig sein, die Abriegelung von Kurachowo von Westen her zu verhindern.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Montag zu ihrem achten Besuch seit Kriegsbeginn in der Ukraine eingetroffen. "Baerbock ist mit leeren Händen in der Ukraine angekommen", so ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh.

04.11.2024 | 2:22 min