Argentinien: Javier Milei unterbindet öffentlichen Rundfunk

Argentinische Regierung kürzt öffentlichen Rundfunk ein

Auch Nachrichtenagentur Télam geschlossen

Bereits im März ließ Milei kurzfristig die größte Nachrichtenagentur Lateinamerikas Télam schließen. Die bereits 1945 gegründete Organisation berichtete auch aus den ländlichen Gebieten in Argentinien . "Er zerstört den Pluralismus der Kommunikation. Die Kommunikation liegt nun in den Händen einiger weniger und das Programm ist vollständig in der Stadt Buenos Aires verankert", so Gewerkschaftler Lecchi.

Argentinien: Offiziell will Regierung Geld sparen

Javier Milei beleidigt Journalisten auf Social Media

Javier Milei kommuniziert am liebsten direkt über X, ehemals Twitter . An manchen Tagen verbringt der Präsident über vier Stunden auf der Plattform, belegen Messungen. Für Milei sind die meisten Journalistinnen und Journalisten Lügner. Auf X beleidigt er einzelne namentlich. Allein in diesem Jahr wurden in Argentinien schon 60 Journalistinnen und Journalisten körperlich oder verbal angegriffen. Knapp 20 davon wurden direkt vom Präsidenten beleidigt, hat der Journalistenverband FOPEA gezählt.

Die Organisation befürchtet in Folge die Selbstzensur jüngerer Kolleginnen und Kollegen, also dass sie sich bei der Berichterstattung zurückhalten - aus Angst. "Es ist anders als in früheren Jahren. Die meisten Aggressionen, die wir inzwischen in Bezug auf die Meinungsfreiheit in Argentinien erleben, sind mit dem Präsidenten verbunden. Die Selbstzensur ist das Schlimmste, was uns in der journalistischen Praxis passieren kann", sagt Paula Moreno Román vom Journalistenverband FOPEA.