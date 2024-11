Ukraine-Krieg: "Entscheidende Phase" und Herausforderungen

Krieg in der Ukraine (Archiv)

: Es ist eine entscheidende Phase, sowohl militärisch als auch politisch. Russland , das kein Abgehen von seinen Maximalzielen erkennen lässt, hat circa 50.000 Soldaten, darunter wohl 10.000 nordkoreanische Soldaten, für die Offensive in Kursk zusammengezogen und macht Geländegewinne im Donbass. Zugleich ist mit der Wahl Trumps die Verlässlichkeit amerikanischer Unterstützung für die Ukraine ungewiss geworden, während Deutschland mit dem Wahlkampf primär nach innen blickt.

US-Präsident Biden gibt Raketen für den Einsatz in der russischen Region Kursk frei. Was das für den Ukraine-Krieg bedeutet, analysiert ZDFheute live mit Militärökonom Keupp.

: Warum erlaubt US-Präsident Joe Biden gerade jetzt den Ukrainern, mit den ATACMS-Raketen auch Ziele in Russland anzugreifen?

Mit den ATACMS-Waffen könne die Ukraine bis zu 300km nach Russland reinwirken, was die russische Kriegsführung erschwere und dennoch kein Gamechanger sei, so General Egon Ramms.

Klein : Die Debatte ist zu kleinteilig. Sie konzentriert sich zu sehr auf ein Waffensystem als möglicher Game Changer, und das kann weder Taurus sein, noch Storm Shadow oder ATACMS. Wenn das Ziel ist, dass die Ukraine die russische Aggression abwehren kann, muss sie verlässlich und in ausreichender Menge die Waffen erhalten, die dafür nötig sind, vor allem Luftverteidigung und Kampfflugzeuge. Dies gilt umso mehr, als sich das Manpower-Problem für die Ukraine viel drastischer stellt als für Russland.

Klein: Die Drohung mit nuklearer Eskalation ist seit Beginn der Invasion Teil des Versuchs, westliche Staaten von der Unterstützung der Ukraine abzuschrecken. Es ist auch kein Zufall, dass die Änderung der Nukleardoktrin, die ja schon seit Monaten vorbereitet wurde, genau an dem Tag veröffentlicht wird, an dem erstmals ATACMS gegen Ziele in Russland eingesetzt wurden.