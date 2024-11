Ukaine-Krieg: Warum ATACMS allein noch kein Gamechanger sind

Sehen Sie hier das Interview mit Militärökonom Keupp in voller Länge.

Die Ukraine bekommt jetzt endlich die Erlaubnis, das zu tun, was für jede andere Armee standardmäßig der Fall wäre.

Strategischer Vorteil, aber kein Wendepunkt?

Laut Berichten aus Washington dürfen die Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern nun in der russischen Region Kursk eingesetzt werden. Der Region, wo Russland eine ukrainische Offensive zurückdrängen wolle und dabei auch nordkoreanische Soldaten einsetze.

Allerdings betont Keupp, dass "die Nachrichtenlage ein bisschen widersprüchlich" sei: Ob die Ukraine mit den ATACMS in Kursk operieren dürfe - oder auch darüber hinaus, sei bisher unklar. Diese Unsicherheit beschränke jedoch den möglichen strategischen Vorteil der Entscheidung.

Knotenpunkte der Kriegslogistik

Das eigentlich Wichtigere ist, wenn sie die Erlaubnis bekommen, in diesem gesamten Gürtel von 300 Kilometern ab der [ukrainischen] Grenze militärische Ziele anzugreifen.

Mit den ATACMS-Waffen könne die Ukraine bis zu 300 Kilometer nach Russland reinwirken, was die russische Kriegsführung erschwere und dennoch kein Gamechanger sei, sagt auch General Egon Ramms.

Keupp: Strategische Ziele werden Fokus sein

Städte wie Moskau oder St. Petersburg könnten rein technisch mit den Waffen vom Typ ATACMS zwar nicht erreicht werden. Als mögliche Ziele hebt Keupp stattdessen strategische Orte hervor, die eine zentrale Rolle in der russischen Kriegslogistik spielten:

Trotz des strategischen Potenzials dieser Ziele bleibt der Nutzen der Entscheidung laut Keupp zum jetzigen Zeitpunkt jedoch begrenzt. "Ich habe ja immer gesagt, dass über diesen Krieg nicht so sehr irgendeine einzelne Schlacht entscheidet, sondern die Logistik."

So bilanziert der Militärökonom die Wirksamkeit der Befugnis von Joe Biden

Den Haken in der US-Entscheidung sieht auch Militärexperte Gustav Gressel. "Es handelt sich offenbar um keine generelle Freigabe, um jegliche Ziele in Russland anzugreifen", erklärte er dem Nachrichtenportal T-Online. Viel hänge nun davon ab, welche Ziele die Ukrainer angreifen dürfen - aber auch, wie viel Munition ihnen dabei zur Verfügung stünde.

Militärexperte: Drohungen Russlands "Propaganda-Bluff"

Auf die Ankündigung der USA reagierte der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow prompt und warnte vor einer "grundlegend neuen Situation" in Bezug auf die Beteiligung der USA. Den Einsatz weitreichender Waffen - egal wo - würde der Kreml als Kriegseintritt der USA werten, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper.

Noch würde Russland hoffen, das ganze mit Drohungen abwenden zu können. So drohe der Sprecher der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, mit dem Einsatz von Nuklearwaffen.

Die Freigabe der ATACMS sei daher ein "klares Zeichen an Russland, dass es eben nicht so einfach die Beute bekommt". Und auch wenn diese Maßnahme zunächst symbolisch wirke, könne sie sich durchaus "in eine militärische Fähigkeit übersetzen". Insbesondere, wenn die USA ihre Entscheidung weitreichender ausgestalten.