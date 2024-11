Ukrainer konnten Stellungen in Kursk halten

Die einstige Elitebrigade, die seit Beginn der groß angelegten Invasion mehrfach umstrukturiert wurde, erhielt den Befehl, gut etablierte ukrainische Stellungen frontal anzugreifen. Wie vorauszusehen war, erlitt sie durch den konzentrierten Artillerie- und Drohnenbeschuss sowie durch den geschickten Einsatz von Minen verheerende Verluste an Menschenleben und Ausrüstung. Bislang konnten die Ukrainer ihre Stellungen in Kursk halten.

Russische Erfolge an anderen Frontabschnitten

Sicherheitsexpertin Claudia Major kann sich nicht vorstellen, wie Trump den "Krieg in 24 Stunden beenden will". Sollte der Krieg in der Ukraine enden, dann nur "nach russischen Vorstellungen".

Die russischen Streitkräfte rückten auch auf Kupjansk vor und schafften es, sich der Stadt von Norden her zu nähern. Es ist noch unklar, ob es den Ukrainern gelingen wird, ihre Positionen zu festigen, bevor die Russen ebenfalls in die Stadt eindringen.

Tote Zivilisten nach russischen Raketenangriffen auf Städte

Russland setzte seine Angriffe auf ukrainische Städte in dieser Woche fort. In Kryvyi Rih wurde am 11. November bei einem Raketeneinschlag eine ganze Familie mit drei Kindern getötet, nur der Vater überlebte nach einem Einschlag in einem Wohngebiet. Weitere 14 Menschen wurden verwundet.