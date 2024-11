Kämpfe bei Kursk: Russland intensiviert Gegenoffensive

Seit Anfang der Woche hat Russland seine Offensivbemühungen gegen die von der Ukraine besetzten Teile der Region Kursk massiv intensiviert. Der Kreml will offenbar noch vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident am 20. Januar die gesamte Region befreien.

Die Sirenen schweigen, doch jeder Gang vor die Tür ist lebensgefährlich. Seit die Ukraine Cherson zurückerobert hat, steht die Stadt am Fluss Dnipro unter russischem Dauerbeschuss.

Russland erhöht Truppenkonzentration in Kursk

Russland hat seine Truppenkonzentration in der Region seit mindestens zwei Monaten erhöht. Derzeit befinden sich etwa 50.000 russische Soldaten in der Region Kursk, darunter etwa 8.000 bis 10.000 Nordkoreaner.

Seit Anfang der Woche hat sich der Artillerie- und Luftbeschuss erheblich verstärkt. Die russischen Streitkräfte führen täglich drei bis vier mechanisierte Angriffe auf die ukrainischen Stellungen in der Region durch.

Nach dem vorliegenden Bildmaterial sind diese Angriffe nicht besonders raffiniert, sondern beruhen auf der schieren Anzahl der beteiligten Personen und gepanzerten Fahrzeuge. Sie versuchen oft, am helllichten Tag ohne Nebelwand vorzurücken, manchmal in ungewöhnlich engen Kolonnen.

Erste Kämpfe mit nordkoreanischen Soldaten

Nach Berichten der südkoreanischen Regierung befinden sich die zuvor nach Russland entsandten nordkoreanischen Streitkräfte bereits an der Frontlinie in der Region Kursk und haben mit ihrem Kampfeinsatz begonnen. Auch ukrainische Quellen berichten von ersten schweren Zusammenstößen mit nordkoreanischen Truppen.

Die ukrainische Luftwaffe wies in der Nacht auf den Start russischer Kampfflugzeuge hin und warnte vor Drohnen. Im Süden des Landes kamen mindestens sechs Menschen ums Leben.

Erneut extrem hohe Verlustzahlen

Russland hat in den letzten beiden Tagen extrem hohe Verluste erlitten. Am Montag wurden nach ukrainischen Angaben 1.950 russische Soldaten getötet, verwundet oder gefangen genommen. Dies ist der zweithöchste Tagesverlust seit Beginn der groß angelegten Invasion. Zusammen mit den 1.770 russischen Soldaten, die am Dienstag gefallen sind, ist dies bereits die verlustreichste Woche.