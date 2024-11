Ukraine rechnet mit russischer Gegenoffensive in Kursk

Angesichts der vorrückenden russischen Truppen ist im ostukrainischen Gebiet Charkiw die Zwangsevakuierung von zehn weiteren Ortschaften angeordnet worden. „Die schweren Kämpfe im Donbass gehen voran“, so ZDF-Reporter Dara Hassazadeh.

Vor der erwarteten Gegenoffensive Russlands im russischen Grenzgebiet bei Kursk fordert die Ukraine einen Kurswechsel ihrer Unterstützer. Die USA, Großbritannien und Deutschland müssten den Einsatz der von ihnen zur Verfügung gestellten Langstreckenwaffen gegen Ziele tief in russischem Gebiet erlauben, schrieb der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf Telegram "Das ist unerlässlich. Je weiter unsere Raketen und Drohnen einschlagen können, desto weniger reale Kampffähigkeit wird Russland haben."

Moskau zieht Zehntausende Soldaten rund um Kursk zusammen

US-Medienberichten zufolge hat Russland im Frontgebiet Zehntausende Soldaten zusammengezogen, darunter kürzlich eingetroffene Truppen aus Nordkorea. ZDF-Reporter Dara Hassazadeh sagte, die Ukraine rechne deshalb fest mit einer russischen Gegenoffensive in den besetzten Gebieten.

Mit Blick auf die Allianz Russlands mit Nordkorea erklärt Hassazadeh, dass zwar die aktuelle Zahl nordkoreanischer Sodaten der ukrainischen Armee keine großen Sorgen mache. Die Ungewissheit jedoch, ob Nordkorea weitere Soldaten schicken könne, sei das Problem. Man rechne mit einer Zangenbewegung, sodass die Truppen der Ukraine in Kursk eingeschlossen werden könnten und sich deshalb zurückziehen müssten.

Die Ukraine bindet durch den Vorstoß ihrer Truppen bei Kursk nach Angaben Selenskyjs rund 50.000 russische Soldaten im dortigen Frontgebiet. Diese könnten nicht an anderen Frontstellungen der Russen auf ukrainischem Gebiet eingesetzt werden. Die Angriffe auf russische Waffenlager hätten auch Artilleriebestände der Besatzer verringert, das mache sich im Kampfgebiet bemerkbar. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Menschen suchen während eines russischen Angriffs im Zentrum von Charkiw Schutz in einer U-Bahn-Station.

Die Karte zeigt die Orte Charkiw und Wowtschansk an der Grenze zu Russland.

Das Gebiet war im Herbst 2022 im Zuge einer ukrainischen Gegenoffensive nach gut fünf Monaten Besatzung befreit worden. In den vergangenen Wochen gerieten die ukrainischen Truppen auch aufgrund des verstärkten Einsatzes russischer Gleitbomben in der Region immer stärker unter Druck.

Trockener November spielt Moskau in die Karten

Aber Moskau wolle auch die Übergangsphase in den USA nutzen. "Dort ist der amtierende Präsident eine lame duck, der Neue ist noch nicht im Amt", sagt Hassazadeh. Russland wolle nun möglichst viele Gebietsgewinne erzielen, bevor die neue US-Regierung im Amt ist.

Die ukrainische Luftwaffe wies in der Nacht auf den Start russischer Kampfflugzeuge hin und warnte vor Drohnen. Im Süden des Landes kamen mindestens sechs Menschen ums Leben.

Lage in Donezk für Ukraine schwieriger

Die Lage der ukrainischen Truppen im Donezker Gebiet verschlechtert sich seit Anfang August rapide. Russische Truppen führten im Osten der Ukraine im Tagesverlauf 125 Angriffe auf die ukrainischen Verteidigungslinien, wie der Generalstab in Kiew in seinem abendlichen Lagebericht mitteilte.

Die Sirenen schweigen, doch jeder Gang vor die Tür ist lebensgefährlich. Seit die Ukraine Cherson zurückerobert hat, steht die Stadt am Fluss Dnipro unter russischem Dauerbeschuss.

Um den eigenen Luftraum besser gegen russische Angriffe zu schützen, habe die ukrainische Militärführung beschlossen, unter anderem die bereits vorhandenen mobilen Trupps zur Bekämpfung von Drohnen zu verstärken, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. In einer Reihe von ukrainischen Städten wurde am späten Montagabend wegen neuer russischer Drohnenschwärme Luftalarm ausgelöst.