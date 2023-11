Zu viele Bären in Rumänien: Tiere schützen oder jagen?

Bären ziehen durch Rumäniens Dörfer, greifen auch mal an. Kein Wunder: Ihr Lebensraum wird angegriffen und kleiner, ihr Verhalten eine Folge von menschlichem (Fehl)Verhalten. 27.09.2023 | 6:39 min

Alle Plätze der Tour für 70 Euro pro Person sind ausgebucht. "Ich will sie sehen, wie im echten Leben", sagt Georgina aus Spanien und Tom aus England ergänzt: "Ich wollte Bären sehen auf eine ethische Art, nicht im Zoo oder so."

Bärentouren boomen

Im Sommer hatte der Fall eines 26-jährigen Joggers in Norditalien für Aufsehen gesorgt, der von einem Bären angegriffen und getötet wurde. 17.04.2023 | 2:05 min

Abschuss von Bären nur in Ausnahmefällen erlaubt

Im Dorf Belin gilt den Bären offenbar die Schafherde von Szabó Jenő Csaba als einfachste Futterquelle. Schon seit Jahrzehnten lässt er seine Schafe nah am Wald grasen. Seit 2016 ist der Abschuss von Bären in Rumänien nur noch in Ausnahmefällen erlaubt - seither sieht der Schäfer die Tiere immer häufiger.

Mensch und Bär kommen sich immer näher

Es ist fahrlässig, Bären anzulocken. Menschen tun es aber auch entlang der Touristenstraßen: Schon Generationen von Bettel-Bären hocken da an den Rastplätzen, sitzen neben Leitplanken, betteln um das einfache Futter aus den Blechkisten. Die Touristen sind begeistert, machen Fotos - bis so ein 400-Kilo-Koloss dann irgendwann mal Zähne zeigt. Der Mensch lockt, das ist ein Grund, warum der Bär kommt. Der Mensch zerstört, das ist ein anderer.

Wer sich in Rumänien gegen die Abholzung von Bäumen in Naturschutzgebieten wehrt, stört ein Millionengeschäft. Und er lebt gefährlich. 13.07.2021 | 29:00 min

Immer mehr Lebensraum der Bären wird zerstört

Dan Cătălin Turiga ist Aktivist bei der NGO Agent Green. Er nimmt uns mit, tief in den Wald, in ein Natura-2000-Gebiet. Vor zwei Jahren wurde flächendeckend illegal abgeholzt.

Und für Bären hat das Konsequenzen: "Der Bär findet hier keine Nahrung mehr oder Schutz. Und so geht er in Gebiete in die Nähe menschlicher Siedlungen, wo er zuverlässig Nahrung findet", sagt Dan. Um das Problem zu lösen, wird in Rumänien nun immer lauter Bärenjagd gefordert.