Baerbock drängt China: Ukraine-Krieg nicht befeuern

Im Mittelpunkt der politischen Gespräche Baerbocks mit ihrem chinesischen Amtskollegen stand der russische Angriffskrieg in der Ukraine.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat China bei ihrem Besuch in Peking zu einer konstruktiven Rolle bei der Beendigung des Ukraine-Kriegs gedrängt.

Ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats dürfe "Konflikte, die unserer aller Sicherheit bedrohen, nicht mit Unterstützung noch weiter befeuern", sagte Baerbock am Montag vor Journalisten nach einem Treffen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Wang Yi.

Überraschend ist Bundeskanzler Scholz nach Kiew gereist. Dort will er Präsident Selenskyj treffen. Bei seiner Ankunft am Bahnhof kündigte Scholz weitere Rüstungslieferungen an.

02.12.2024 | 0:20 min