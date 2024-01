Bauernproteste in Frankreich: Weiterhin Demos und Blockaden

Wie in vielen Ländern sind auch die Bauern in Frankreich wütend: zu hohe Auflagen und Nebenkosten, zu viel Bürokratie. 23.01.2024 | 2:20 min

Nicht nur in Deutschland sind die Landwirt*innen sauer . Die Wut wird auch über die Landesgrenzen hinaus deutlich, wie etwa in Frankreich . Auch dort macht die Branche ihrem Ärger Luft, blockieren Traktoren die Autobahnen. Der Landwirtschaftsverband fordert einen Umschwung, denn die derzeitigen Bedingungen belasten die Betriebe. "Von hundert Euro, die der Verbraucher zahlt, fließen weniger als zehn Euro in die Tasche des Landwirts zurück", meint Landwirt Luc Mesbah. Die Situation sei untragbar. Seit Mitte Januar blockiert er mit vielen seiner Kolleg*innen die A64 südlich von Toulouse. Sie hoffen, mit ihren Sorgen endlich gehört zu werden.

Bauernproteste: Warum sind die Landwirte verärgert?

Die Bauern haben es satt – sie wollen von ihrer Arbeit leben können. Besonders Milchbauern leiden unter niedrigen Preisen.

Die EU als Sündenbock

Die angespannte Situation nutzen vor allem rechte Politiker*innen, um auf die Europäische Union zu schimpfen. "Die Landwirtschaft ist wichtig für Frankreich und wir wollen sie nicht in der allgemeinen Gleichgültigkeit sterben lassen", so Jordan Bardella, Vorsitzender des rechtspopulistischen Rassemblement National. Die Wut richte sich gegen die EU und Macrons Europa, so Bardella. Dabei erhält Frankreich jährlich mehr als 9 Milliarden Euro Agrarsubventionen - mehr als alle anderen Länder.

Krisentreffen mit den Landwirtschaftsverbänden

Bis dahin ist kein Ende der Proteste in Sicht. Auch auf der A64 sind die Landwirt*innen bereit, auszuharren. "Wir haben vielleicht drei Wochen Vorrat an Lebensmitteln. Solange wir also etwas zu essen und Feuerholz haben, werden wir uns nicht von der Stelle rühren", kündigt Jérôme Bayle an.