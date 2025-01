Blinken: US-Waffenlieferungen an Ukraine vor Kriegsbeginn

Angesichts des befürchteten russischen Überfalls auf die Ukraine haben die USA das Land bereits kurz vor Kriegsbeginn im Februar 2022 mit Waffen beliefert. "Weil wir es haben kommen sehen, waren wir in der Lage, nicht nur sicherzustellen, dass nicht nur wir und Verbündete und Partner vorbereitet waren, sondern dass die Ukraine vorbereitet war", sagte der scheidende Außenminister Antony Blinken der "New York Times".

Wir haben dafür gesorgt, dass wir weit bevor es zur russischen Aggression kam, ab September und dann wieder im Dezember, geräuschlos eine Menge Waffen in die Ukraine bekommen haben, um sicherzustellen, dass sie über das verfügten, was sie brauchten, um sich selbst zu verteidigen.

Außenminister Blinken kündigt in Brüssel an, dass die scheidende US-Regierung ihre Unterstützung für die Ukraine verstärken wird, bevor Donald Trump als Präsident ins Amt kommt.

Blinken: Intensive diplomatische Bemühungen vor dem Krieg

Angesichts der schweren Lage an der Front gab es Gespräche zwischen der USA und der Ukraine über weitere Militärhilfen. Am Morgen ist US-Außenminister Blinken in Kiew eingetroffen.

14.05.2024 | 0:21 min