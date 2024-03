Gewalttätige Bauernproteste in Brüssel - Polizei greift ein

Schon im Januar hatten Landwirte in der belgischen Hauptstadt demonstriert.

Die Proteste von Landwirten in Brüssel sind in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein, um die Bauern und etwa 250 Traktoren auf Abstand zu halten. Mit ihren Fahrzeugen blockierten die Landwirte Straßen nahe dem Europaviertel.

Auf Bildern war zu sehen, dass in der Nähe des Gebäudes der Europäischen Kommission Gegenstände wie Fahrräder und Mülltonnen von einer Überführung geworfen wurden. Außerdem brannten Heuhaufen. Immer wieder zog auch schwarzer Rauch in den Himmel.

Eine Eskalation wie in Biberach schade dem Rückhalt der Bauern in der Bevölkerung, so Landwirt Klaus Keppler. Er hatte eine friedliche Kundgebung organisiert, mit Minister Özdemir.

