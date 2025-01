Journalistin: "Terrorgefahr gehört seit Charlie Hebdo dazu"

Sehen Sie das Interview oben in voller Länge oder lesen Sie es unten in Auszügen.

... die Terrorgefahr seit dem Anschlag dazugehört

... die Karikaturen immer schon unter die Gürtellinie gingen

In Frankreich haben die Karikaturen von Charlie Hebdo eine lange Tradition. "Es gab schon in den 70er-, 80er-Jahren sehr harte Karikaturen von Charlie Hebdo", stellt Straßenburg fest und weiter:

Der war immer schon unter der Gürtellinie und sehr nah dran auch am schlechten Geschmack. So war die Marke Charlie Hebdo.

Dass man dafür mit seinem Leben bezahle, sei natürlich etwas, das in unseren Demokratien so nicht existieren sollte. Aber man müsse auch sagen, dass Charlie eine gewisse Fokussierung auf den Islam vorgeworfen wird.

"Gerade an so einem Tag, an dem Jean-Marie Le Pen gestorben ist, muss man nochmal erinnern, dass gerade die extreme Rechte historisch gesehen der Hauptfeind Nummer 1 von Charlie Hebdo war."

10 Jahre nach dem Anschlag auf das Satiremagazin in Paris zeigt sich die Redaktion unbeugsam. Am 7. Januar 2015 hatten islamistische Terroristen 12 Menschen getötet.

... die Erwartungen an Charlie Hebdo hoch sind

"Ich glaube, Charlie Hebdo kann eigentlich gar nicht dem gerecht werden", so die Journalistin. "Je suis Charlie" sei zum Symbol der Meinungsfreiheit geworden, "aber in diesem Bunker, in dem sie leben müssen, um weitermachen zu können, ist es natürlich auch eine große Last und die Erwartungen sind so hoch. Die Fußstapfen der ja leider getöten Zeichner sind so groß, dass sie eigentlich kaum zu füllen sind".