Fukushima-Kühlwasser: Spannungen zwischen Japan und China

Vor der Einleitung ins Meer wird das Kühlwasser aus dem Kernkraftwerk in Fukushima gefiltert, bis auf das radioaktive Isotop Tritium. Der Betreiberkonzern Tepco verdünnt das Wasser so weit mit Meerwasser, dass die Tritiumkonzentration auf 1.500 Becquerel pro Liter sinkt, was weniger als einem Vierzigstel der nationalen Sicherheitsnorm entspricht.

Nach Angaben der japanischen Regierung lagen die Strahlungswerte der ersten Meerwasserproben, die das Umweltministerium seit der Einleitung entnommen hat, sogar unter den nachweisbaren Grenzwerten. Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ist das eingeleitete Wasser unbedenklich. Dennoch bezeichnet China das Wasser als "nuklear verseucht" und verhängte ein Einfuhrverbot für alle Fischereierzeugnisse aus Japan.