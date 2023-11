Chinas Verteidigungsminister: Li Shangfu verschwunden

Li Shangfu - erst vor wenigen Monaten hat er sein Amt angetreten, nun gilt Chinas Verteidigungsminister seit einigen Wochen als verschollen. Die Regierung in Peking schweigt. Was man weiß - Fragen und Antworten.

Was wissen wir über Li Shangfus Verschwinden?

Offiziell nicht sehr viel. Fakt ist: Wir haben ihn seit einigen Wochen nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen - zuletzt am 29. August in Peking. Die US-Regierung geht Medienberichten zufolge davon aus, dass gegen ihn ermittelt wird.