China weist Spionage-Vorwürfe im britischen Parlament zurück

Die Metropolitan Police im Gebäude der New Scotland Yard (Symbolbild) Quelle: dpa

Die britische Polizei hat einen mutmaßlichen chinesischen Spion gefasst, der für den wissenschaftlichen Dienst des britischen Parlaments gearbeitet und Zugang zu einflussreichen Politikern hatte.

Wie die "Sunday Times" zuerst berichtete, wurde auch ein weiterer Mann im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen. Scotland Yard bestätigte beide Festnahmen.

Jahrelanger Einfluss auf britische China-Politik

Der Zeitung zufolge handelte es sich bei dem wissenschaftlichen Mitarbeiter um einen Briten, der in China gelebt und gearbeitet hatte. Er soll jahrelang Einfluss auf die britische China-Politik genommen haben.

Die Festnahmen gab es bereits im März in der Grafschaft Oxfordshire und in Edinburgh. Die beiden Männer wurden auf Kaution freigelassen und müssen sich im Oktober wegen Spionagevorwürfen vor Gericht verantworten, wie die Metropolitan Police mitteilte.

In ganz Europa gibt es die so genannten „Service-Stationen“ - laut offiziellen chinesischen Stellen zur Unterstützung chinesischer Bürger. Doch was steckt tatsächlich dahinter? 03.11.2022 | 2:04 min

Peking weißt Spionage-Vorwürfe zurück

China hat die britische Vorwürfe bereits zurückgewiesen. Die Anschuldigung, China betreibe Spionageaktivitäten gegen Großbritannien sei ohne Grundlage und China weise das zurück, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, am Montag in Peking.

Wir fordern Großbritannien auf, damit aufzuhören, falsche Informationen, politische Manipulation und böswillige Verleumdungen gegen China zu verbreiten. Mao Ning, Sprecherin des chinesischen Außenministeriums

Ex-Tory-Chef fordert schärfere Sicherheitsüberprüfung

Der frühere Tory-Parteichef Ian Duncan Smith, der für seine kritische Haltung gegenüber China bekannt ist, sagte dem Sender Times Radio, das Land sei "tief unterwandert von den Chinesen".

Er forderte, die Sicherheitsüberprüfung im Parlament zu verschärfen und die China-Politik der Regierung zu überdenken.

Premier Sunak äußert "erhebliche Sorgen"

Wie der Regierungssitz Downing Street am Sonntag bestätigte, äußerte Premierminister Rishi Sunak bei einem Treffen mit dem chinesischen Premier Li Qiang am Rande des G20-Gipfels in Indien "seine erheblichen Sorgen über chinesische Einmischung in die parlamentarische Demokratie des Vereinigten Königreichs".