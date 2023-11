Spionage für USA? Russe angeklagt

Ein Ex-Mitarbeiter des US-Konsulats in Wladiwostok ist wegen des Vorwurfs der Spionage angeklagt worden. Der russische Geheimdienst FSB hatte den früheren Mitarbeiter des US-Konsulats in Wladiwostok bereits im Mai festgenommen. Der russische Staatsbürger habe im Auftrag der US-Botschaft unter anderem Informationen gesammelt über den Verlauf der "militärischen Spezialoperation", teilte der FSB am Montag mit.