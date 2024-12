Finnland: Datenkabel bei Helsinki beschädigt

Wegen der zunehmenden Bedeutung des Internets für die Wirtschaft und das öffentliche Leben gelten Datenkabel inzwischen als kritische Infrastruktur, die besonders geschützt werden muss. Dennoch sind die Unterseekabel in küstennahen Gebieten in vielen Navigationskarten verzeichnet, um Beschädigungen durch Schiffsverkehr oder Bohrarbeiten zu verhindern. Auf hoher See werden die Positionen dagegen nur ungefähr angegeben, um Attacken zu erschweren. Russland steht seit Jahren im Verdacht, Angriffe auf die europäische Dateninfrastruktur vorzubereiten. Die Nato hat wiederholt russische U-Boote in der Nähe der Unterseekabel beobachtet. Vertreter westlicher Staaten werfen Russland schon länger vor, hinter Sabotageakten zu stecken. Der Kreml weist dies stets zurück.



Quelle: Reuters