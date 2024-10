Donald Trump spricht über Penis von totem Golfer Palmer

Wears sagte, sie kenne Trump nur flüchtig von Veranstaltungen vor Jahrzehnten. Verbunden habe ihren Vater und Trump in erster Linie das Interesse an und die Liebe zum Golfsport. Ihr 2016 im Alter von 87 Jahren gestorbener Vater habe an die Republikanische Partei geglaubt. Es vergehe kein Tag, an dem sie sich nicht frage, was ihr Vater zu einem Thema sagen würde. "Wir waren nicht immer einer Meinung, aber er war ein typischer Amerikaner, der fest an dieses Land geglaubt hat, selbst wenn er seine Richtung infrage gestellt hat."