Trump: "Facebook - Feinde des Volkes"

Hintergrund für seinen Sinneswandel sind wohl mehrere Gründe: Experten gehen davon aus, dass sich Trump von TikTok erhofft, besonders viele junge Wähler zu erreichen. Andere große Social-Media Plattformen wie Instagram gehören zum Meta-Konzern und damit Mark Zuckerberg. Ein Tiktok-Verbot würde in Trumps Augen nur denen in die Hände spielen und bezeichnete sie als "Feinde des Volkes."

Jeff Yass, einer von Trumps Großspendern, hält zudem eine große Beteiligung an ByteDance, der Muttergesellschaft von TikTok. Dies wird sehr wahrscheinlich auch eine Rolle gespielt haben, vermutet Anupam Chander, Juraprofessor an der Georgetown University. Im September riet Trump auf Truth Social "all jeden, die TikTok in Amerika retten wollen", für ihn zu stimmen.