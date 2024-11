Scholz hat mit Putin telefoniert - erstmals seit zwei Jahren

Quelle: dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Freitag nach Informationen aus Regierungskreisen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Das Gespräch habe eine Stunde gedauert und sei der erste Kontakt seit Dezember 2022 gewesen, hieß es. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

In einer Erklärung der Bundesregierung hieß es, der Bundeskanzler habe den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt und Präsident Putin aufgefordert, "diesen zu beenden und Truppen zurückzuziehen". Außerdem habe Scholz "auf eine Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen mit der Ukraine mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens" gedrängt.

Weiter hieß es, der Kanzler habe "die unverbrüchliche Entschlossenheit Deutschlands, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Aggression so lange wie nötig zu unterstützen", betont.

ZDF-Korrespondent: "Ergebnis war erwartbar"

"Das Ergebnis war erwartbar und teils wenig konkret", ordnet ZDF-Hauptstadtkorrespondent Wulf Schmiese ein. "Im Grunde hat der Kanzler die westlichen Positionen abermals verdeutlicht: Er hat den russischen Angriffskrieg verurteilt und Putin aufgefordert, den Krieg zu beenden. Er forderte Putin auf zu Verhandlungen." Scholz habe "die Temperatur fühlen wollen".

Begeistert klang man im Kanzkeramt nicht. Dass Putin seine aggressive Haltung irgendwie verändert habe, schien nicht erkennbar gewesen zu sein. „ Wulf Schmiese, ZDF-Hauptstadtkorrespondent

Scholz hatte Gesprächsbereitschaft signalisiert

Der Zeitpunkt des Gesprächs dürfte mit dem bevorstehenden G20-Gipfel im brasilianischen Rio de Janeiro zusammenhängen, zu dem Scholz an diesem Sonntag aufbricht. Dort wird auch der russischen Außenminister Sergej Lawrow erwartet. Putin selbst hatte seine Teilnahme am Gipfel abgesagt.

Scholz hatte zuletzt bereits angekündigt, er sei zu einem Gespräch mit Putin über die weitere Entwicklung im russischen Krieg gegen die Ukraine bereit. Er wolle nur den richtigen Zeitpunkt finden. In der ARD hatte der Kanzler am vergangenen Sonntag erklärt, dass dieser Zeitpunkt "demnächst" gekommen sein könnte. Ein Gespräch mit Putin setze viele Kontakte und Gespräche mit sehr vielen anderen voraus.

Ja, ich habe mir vorgenommen, mit dem russischen Präsidenten zur richtigen Zeit zu sprechen. Aber ich bin ein verantwortlicher Politiker, ich mache das nicht im Alleingang. „ Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler

Scholz bemüht sich aktuell um eine zweite Ukraine-Friedenskonferenz nach einem Gipfel in der Schweiz im vergangenen Sommer, an dem dann auch Russland teilnehmen könnte. Bisher ist dafür aber kein Termin in Sicht. Der Westen hatte wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine , der im Februar 2022 begann, die Gesprächskanäle nach Moskau weitgehend stillgelegt.

Selenskyj über Gespräch mit Putin im Bilde

Scholz hatte am Mittwochabend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert, um über die militärische und humanitäre Lage in der Ukraine zu sprechen. Gut möglich, dass der Kanzler Selenskyj in dem Gespräch auf das Telefonat mit Putin vorbereitet hat.

In der Mitteilung der Bundesregierung nach dem Telefonat zwischen Scholz und Putin hieß es am Freitag: "Der Bundeskanzler hat im Vorfeld mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und wird es auch im Nachgang zu dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten tun." Auch seine Amtskollegen in Polen und im Baltikum habe Scholz nach dem Telefonat informiert, berichtet Wulf Schmiese.

Deutschland ist nach den USA der größte Unterstützer der Regierung in Kiew. Allerdings betont der Kanzler regelmäßig, eine weitere Eskalation und eine direkte Beteiligung des Westens an dem Krieg müsse verhindert werden.