US-Wahl 2024: Wer wird Donald Trumps Vize?

Auch in diesem Jahr kandidiert Donald Trump bei der US-Wahl. Noch unklar ist jedoch, wer als sein Vizepräsidentschafts-Kandidat antreten soll.

Während die Kandidatur von Präsident Joe Biden wackelt und die ganze Nation die Frage diskutiert, ob er sich aus dem Wahlkampf zurückziehen sollte, besteht kein Zweifel, dass Donald Trump in der kommenden Woche in Milwaukee, Wisconsin, während des Parteitags der Republikaner offiziell zum Präsidentschaftskandidaten seiner Partei gekürt wird.

Offen ist dagegen nach wie vor die Frage, wen Trump zu seinem "Running Mate", also Kandidaten für die Vizepräsidentschaft und Stellvertreter bestimmen wird. In den nächsten Tagen wird die Entscheidung bekannt.

Drei Politiker werden als Favoriten gehandelt

Schon seit Monaten lockt Trump seine Unterstützer damit, dass eine Entscheidung kurz bevorstehe - nur um sie dann immer weiter zu vertrösten. Nun bleibt nicht mehr viel Zeit, denn beim Parteitag der Republikaner , der kommende Woche in Milwaukee, Wisconsin, stattfindet, werden beide Kandidaten offiziell von der Partei nominiert.

Marco Rubio

Der 53-Jährige ist seit 2011 Senator für Florida und hat selbst bereits eine erfolglose Kandidatur für die Präsidentschaft hinter sich - 2016 unterlag er in den Vorwahlen Donald Trump. Der Sohn kubanischer Einwanderer wäre ein Pfund bei den Anstrengungen der Republikaner, die immer wichtiger werdende Wählerschaft der Menschen mit hispanischem Hintergrund, die traditionell eher die Demokraten unterstützen, auf ihre Seite zu ziehen.

Als langjähriger Politiker hat er außerdem gute Kontakte in Regierungs- und Spenderkreisen und bringt außenpolitische Expertise mit. Von moderaten Republikanern wird er als möglicherweise stabilisierendes Pendant zu Trump gesehen. Eine Hürde ist seine Herkunft: Laut Verfassung dürfen nicht beide Kandidaten einer Partei aus dem gleichen Staat kommen. Donald Trump verlegte 2019 seinen Hauptwohnsitz von New York nach Florida. Würde er Vizekandidat, müsste der in Miami gebürtige Rubio wohl umziehen.