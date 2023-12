Polen: Donald Tusk für Regierungsposten nominiert

Die Vertrauensfrage des amtierenden polnischen Präsidenten Morawiecki ist gescheitert. Nun steht einem Machtwechsel zugunsten des Oppositionsführers Tusk nichts mehr im Weg. 11.12.2023 | 1:34 min

Damit steht einem Machtwechsel in Polen praktisch nichts mehr im Weg. Der frühere EU-Ratspräsident will an diesem Dienstag (9.00 Uhr) zunächst eine Regierungserklärung für seine Koalition aus drei Parteien abgeben. Für den Nachmittag (15.00 Uhr) wird im Unterhaus des Parlaments, dem Sejm, in Warschau die Vertrauensabstimmung über die neue Regierung erwartet.