EU plant Nutzung russischer Gelder für Ukraine

Viele Russen zahlen aufgrund des russischen Angriffskriegs selbst einen hohen Preis und spüren im Alltag die Sanktionen des Westens. 20.02.2023 | 2:04 min

Teil der Gelder sollen an die Ukraine gehen

In einem zweiten Schritt ist dann geplant, einen Teil der Gelder an die von Russland angegriffene Ukraine weiterzuleiten. Dafür müssen allerdings noch weitere Rechtstexte ausgearbeitet werden.

Schätzungen zufolge könnte jährlich eine Summe in Milliardenhöhe anfallen, da in der EU nach Kommissionsangaben mehr als 200 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren wurden und die Erträge aus der Verwahrung des Kapitals laufend steigen.

Oligarchen und die Jagd auf Putins Finanzelite. Im Oktober wurden Villen am Tegernsee durchsucht, Unterlagen abtransportiert und Luxuswagen sichergestellt. 12.10.2023 | 1:39 min

Zinseinnahmen in Milliardenhöhe

Das in Brüssel ansässige Finanzinstitut Euroclear hatte zuletzt mitgeteilt, allein in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres drei Milliarden Euro an Zinseinnahmen gemacht zu haben, die in Verbindung zu Russlandsanktionen stehen.