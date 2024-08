Festnahme in Paris: Was über Telegram-Chef Durow bekannt ist

Was ist passiert?

Der Gründer von Telegram, Pawel Durow, wurde in Paris festgenommen . Die Festnahme erfolgte am Samstagabend nach seiner Rückkehr aus Aserbaidschan. Die Pariser Staatsanwaltschaft lehnte am Sonntagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP eine offizielle Stellungnahme "zum gegenwärtigen Zeitpunkt" ab.

Was wirft Frankreich Durow vor?

Durow wurde in Frankreich per Haftbefehl gesucht, weil französische Behörden ihm zu laxen Umgang mit kriminellen Aktivitäten auf seiner Online-Plattform vorwerfen. Er soll nicht genug gegen Drogenhandel, Betrug und Kindesmissbrauch auf Telegram unternommen haben - und sich geweigert haben, mit französischen Strafverfolgungsbehörden zu kooperieren.

Wer ist Pawel Durow?

Er besitzt neben der russischen auch die französische Staatsbürgerschaft und lebte in den vergangenen Jahren in Dubai. Von dort leitete er seine Firma Telegram. Durow präsentierte sich zuletzt immer wieder als Verfechter absoluter Meinungsfreiheit - und absolut freier Märkte.

Warum steht Telegram in der Kritik?

Die Gruppengröße oder das Weiterleiten von Nachrichten sind so gut wie nicht beschränkt, anders als etwa auf WhatsApp. Er gibt private Einzel- und Gruppen-Chats, aber auch öffentliche Kanäle. Dort sendet der Kanalbetreiber seine Botschaften an eine beliebig große Zahl von Abonnenten.

Die eigenen Richtlinien von Telegram verbieten zwar, in öffentlichen Kanälen zu Gewalt aufzurufen. Pawel Durow betonte zudem immer wieder, dass sein Dienst Gewaltaufrufe lösche oder mit Behörden kooperiere, wenn es etwa um Terrorismus gehe. In der Praxis geschehe das aber viel zu selten, bemängeln Kritiker.

Wie sind die Reaktionen auf die Festnahme?

Was sagt Russland?

Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, erklärte, dass die russische Botschaft in Paris eine Note an das französische Außenministerium geschickt habe, in der sie den konsularischen Zugang zu Durow fordert. Das sei das Standard-Vorgehen, wenn russische Staatsbürger im Ausland festgenommen würden. Gleichzeitig machte sie klar: "Durow besitzt die französische Staatsbürgerschaft. Dementsprechend ist er für Paris, für Frankreich, in erster Linie ein Bürger ihres Landes".