Wie Milliardär Bolloré die französischen Rechten fördert

Vincent Bolloré strebte schon lange eine "Union der Rechten" an. (Archivbild)

Wenn die Rechtspopulisten in Frankreich am Sonntagabend ihren Wahlsieg feiern, den alle Umfragen erwarten lassen, dann kann Milliardär Vincent Bolloré sich selbst gratulieren. Den Aufstieg des rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) hat der einflussreiche Geschäftsmann und Medien-Investor massiv gefördert.

RN-Parteichef Jordan Bardella , der Premierminister werden will, stünde vermutlich nicht da, wo er derzeit steht, hätte er nicht das Medienimperium des ultrarechten Investors hinter sich.

Nach einer am Freitag veröffentlichten Studie hat die Sendezeit für rechtsextreme Meinungen in drei von Bolloré übernommenen französischen TV-Sendern der Canal-Plus-Gruppe um mehr als die Hälfte zugenommen. Dies sei auch dadurch geschehen, dass viele meinungsstarke Gäste zu Wort kommen durften, deren Redezeit nicht von der Medienaufsicht überprüft werde, heißt es in der Analyse des EpoS Economic Research Center.