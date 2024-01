Frankreich: Bauern wollen am Montag Paris blockieren

Trotz Zugeständnissen der Regierung gehen die Bauernproteste in Frankreich in die nächste Runde: Die Landwirtinnen und Landwirte kündigten eine "Belagerung" von Paris an.

In Frankreich protestieren Landwirte gegen sinkende Einnahmen und zu viele Vorgaben. Das führte zu etlichen Blockaden, im Süden des Landes sogar über eine Distanz von 400 Kilometern. 26.01.2024 | 1:16 min

15.000 Einsatzkräfte gegen geplante Blockade

Die Regierung will die angekündigte Belagerung der Hauptstadt verhindern. So forderte Innenminister Gérald Darmanin die Chefs von Polizei und Gendarmerie sowie den Pariser Polizeipräfekten bei einem Treffen am Sonntag auf, den Landwirten mit Hilfe eines großen Polizeiaufgebots den Weg nach Paris zu verwehren. Außerdem sollte eine Blockade des Großmarkts Rungis sowie der Pariser Flughafen unterbunden werden. Nach Angaben Darmanins wurden für Montag 15.000 Einsatzkräfte mobilisiert.

Die Bauern haben es satt – sie wollen von ihrer Arbeit leben können. Besonders Milchbauern leiden unter niedrigen Preisen. 23.01.2024 | 6:46 min

Bauern kündigen mögliche Blockade von Paris und Rungis an

Attal gibt nach: Verzicht auf Steuererhöhung für Agrardiesel

Am Freitag hatte der erst seit knapp drei Wochen amtierende 34-jährige Regierungschef angekündigt, auf die Steuererhöhung für Agrardiesel zu verzichten. Er sagte zudem konkrete Maßnahmen zum Abbau der Bürokratie sowie einen Notfonds für Vierzüchter zu, um sie bei der Bekämpfung von Krankheiten in ihrem Bestand zu unterstützen.

Am Sonntag kündigte Attal beim Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebs "zusätzliche" Schritte zum Schutz der französischen Landwirtschaft an. Er denke dabei vor allem an Maßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene zum Schutz des Agrarsektors vor ausländischer Konkurrenz, sagte er: "Es ist nicht normal, dass Sie daran gehindert werden, bestimmte Produkte zu verwenden", während die Auflagen in "benachbarten Ländern" weniger strikt seien, sagte der Premierminister.