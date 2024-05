Gewalt gegen Politiker: Wenn wütende Bürger angreifen

Manche sehen gar das Recht auf freie Meinungsäußerung in Gefahr, die Leib und Leben zu bedrohen scheint. Am meisten betroffen sind weibliche Abgeordnete, People Of Colour und die, die sich für LGBT-Rechte einsetzen. Wer in die Politik geht, muss nochmal auf ganz andere Art Mut zur Auseinandersetzung beweisen, als in früheren Generationen. Die Verrohung politischer Kultur in Großbritannien nimmt zu.