Gewalt gegen Politiker: Wie kann besser geschützt werden?

Nach dem Angriff auf den SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden und weiteren Attacken auf Politiker und Wahlkampfhelfer ist die Debatte über besseren Schutz und härtere Strafen aufgeflammt. Die Innenminister von Bund und Ländern wollen sich bei einem Sondertreffen dazu am Dienstag abstimmen. Ein Überblick über Ideen und bereits umgesetzte Konzepte:

Gewalt gegen Politiker: Wie ist die Lage?

Können Strafen für politisches Stalking helfen?

Häufig zitiert wurde am Wochenende ein Vorschlag aus Sachsen von Justizministerin Katja Meier (Grüne). Sie will politisches Stalking unter Strafe stellen. Bislang würden nur explizite Drohungen mit Straftaten oder empfindlichen Übeln vom Tatbestand der Bedrohung oder Nötigung im Strafgesetzbuch erfasst, Aktionen wie Demonstrationen vor Privatwohnungen oder unterschwellige Drohungen auch im privaten Umfeld nicht, kritisiert Meier.

In einem Entwurf zum Schutz der kommunalen Amts- und Mandatsträger, der am Dienstag vorgestellt werden soll, schlägt sie daher vor, den Tatbestand "Beeinflussung staatlicher Entscheidungsträger" ins Strafrecht aufzunehmen. So soll der private Bereich vor gezielten Einschüchterungen geschützt werden. Das solle "Strafbarkeitslücken schließen und helfen, dass der Rechtsstaat sich noch besser schützend vor seine Vertreterinnen und Vertreter stellen kann", erklärte Meier am Montag.