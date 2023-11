London: 300.000 Menschen bei Pro-Palästina-Demo

Etwa 300.000 Menschen haben sich in London nach Schätzungen der Polizei an einer propalästinensischen Großdemonstration beteiligt. In Sprechchören und auf Plakaten forderten sie am Samstag "Freiheit für Palästina" und ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen . Mit ihrem Vorgehen in Gaza reagiert die israelische Armee auf den brutalen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober