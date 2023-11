Nach McCarthy-Sturz: Gingrich will Partei-Rauswurf von Gaetz

Der republikanische Machtkampf erschüttert Washington. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen über die Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit. 04.10.2023 | 1:10 min

Angeführt von Matt Gaetz hatten radikale Republikaner zuvor McCarthy in einem historischen Schritt aus dem Amt getrieben und das Parlament so ins Chaos gestürzt . Hintergrund war der Tage zuvor mit den Demokraten geschlossene Kompromiss zur Abwendung eines "Shutdown" , einem Stillstand der Regierungsgeschäfte.

"Offensichtlich hasst Gaetz den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy - und das ist in Ordnung", so Gingrich weiter. Aber Gaetz zerstöre die Regierungsfähigkeit der Republikaner in der Abgeordnetenkammer. Statt die konservative Agenda voranzutreiben, sei Gaetz "egozentrisch von Fernsehsendung zu Fernsehsendung gegangen" und habe in den vergangenen Tagen dabei seine eigene Partei angegriffen.