FBI: Hacker aus Iran greifen in Wahlkampf ein

Eine Hackerattacke vermeldete das Wahlkampfteam von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump im Sommer, Cyber-Akteure vermutlich aus dem Iran , hätten es dabei auf interne Dokumente abgesehen. US-Geheimdienste und die Bundespolizei FBI haben dazu nun neue Erkenntnisse vorgelegt: So sollen die iranischen Hacker das gestohlene Material an Personen weitergeleitet haben, die mit dem Wahlkampfteam von Joe Biden in Verbindung standen - seinerzeit war er noch Kandidat der Demokraten.

Zudem setzten die iranischen Hacker ihre Bemühungen fort, gestohlenes, nicht öffentliches Material des Trump-Teams an US-Medien zu schicken. Ziel solcher Aktionen sei es, Zwietracht zu säen, das Vertrauen in den Wahlprozess zu untergraben und den Ausgang der US-Wahlen zu beeinflussen.

Iran dementiert Hacker-Vorwürfe

Irans UN-Mission in New York weist die Berichte zurück. "Die Islamische Republik Iran beteiligt sich nicht an den innenpolitischen Unruhen oder Wahlkontroversen in den Vereinigten Staaten", zitiert die staatliche Nachrichtenagentur Irna aus dem Statement.