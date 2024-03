Bandengewalt in Haiti: EU evakuiert diplomatisches Personal

Die Europäische Union (EU) hat ihr gesamtes diplomatisches Personal aus Haiti evakuiert. Alle verbleibenden ausländischen EU-Mitarbeiter der Delegation haben das Land am Sonntagmorgen vorsorglich verlassen, sagte EU-Sprecher Peter Stano. Er begründete den Schritt mit der "erheblichen Verschlechterung der Sicherheitslage" in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince.

Am Vortag hatte bereits das Auswärtige Amt erklärt, dass der deutsche Botschafter und der Ständige Vertreter aus dem Karibikstaat in die Dominikanische Republik ausgereist seien. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin bezeichnete die Lage in Haiti am Montag als "sehr angespannt", die Zustände seien "furchtbar".