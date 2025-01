Christoph Heusgen: Trump betreibt "robuste Diplomatie"

"Robuste Diplomatie" - so beschreibt Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, die Politik der USA unter dem Präsidenten Donald Trump. Es sei wie bei einer Geschäftsbeziehung, erklärt er im ZDF Morgenmagazin. Er habe das bereits in der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump erlebt. Zu der Zeit war Heusgen Berater der damaligen Kanzlerin Angela Merkel

Bei einem Besuch in den USA habe Jared Kushner, Schwiegersohn Trumps und in dessen erster Amtszeit Berater des Präsidenten, damals zu ihm gesagt: "Für uns bist du ein Tag ein Freund und am anderen Tag ein Gegner". Das erwartet Heusgen auch jetzt. Bei der Beziehung der USA zu Deutschland zähle nicht die Vergangenheit, sondern die Gegenwart. Es werde "einiges auf uns zukommen."