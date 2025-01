Rolle der USA: Beendet Trump den Ukraine-Krieg, Frau Major?

1. Das erste Lager glaube an "Frieden durch Anpassung, indem man russische Forderungen übernimmt". Das seien beispielsweise Vize-Präsident JD Vance und Verteidigungsminister Pete Hegseth , die sagen: "Wir machen, was die Russen wollen, dann ist Frieden."2. Das zweite Lager um US Außenminister Marco Rubio und Sicherheitsberater Mike Waltz sei der Meinung: "Nein, Russland hat kein Interesse, den Krieg zu beenden, daher müssen wir es durch wirtschaftlichen und militärischen Druck an den Verhandlungstisch zwingen".