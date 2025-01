Politologe Jacob Ross: Trump als "Weckruf" für die EU

Sehen Sie hier das Interview mit Jacob Ross in voller Länge.

Ob US-Präsident Donald Trump am Mittwoch auf die deutsch-französischen Botschaften hörte, bleibt fraglich. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron war es wichtig, ihre Botschaft zu übermitteln: Europa werde sich "nicht ducken und verstecken, sondern ein konstruktiver und selbstbewusster Partner sein", sagte Scholz in Paris. Macron betonte erneut ein "geeintes, starkes, souveränes Europa".

Das Treffen, nur zwei Tage nach Trumps Amtseinführung, bot eine Gelegenheit, den deutsch-französischen Schulterschluss zu bekräftigen – auch gegenüber den USA . Es sei ein Appell an den europäischen Zusammenhalt, auch aus einer gewissen Not heraus, macht Jacob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) klar.

Politologe: Europa hat Zeit gebraucht, um aufzuwachen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen betonte in Straßburg, dass auf Europa, auf die Europäische Union stürmische Zeiten zukommen. "Das ist eigentlich schon seit Längerem klar", sagt Politologe Ross. "Spätestens seit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine 2022."

Kanzler Scholz und Frankreichs Präsident Macron haben sich über das Verhältnis Europas zu den USA ausgetauscht. Olaf Scholz sieht in US-Präsident Trump eine "Herausforderung".

Ähnlicher Weckruf schon zu Trumps erster Amtszeit

"Ich glaube die erste Amtszeit Donald Trumps hat vor acht Jahren bereits gezeigt, dass das einen Impuls geben kann, dass eine gemeinsame Bedrohung für Deutschland, Frankreich und die Europäer ingesamt dazu führen kann, dass man sich an der ein oder anderen Stelle vielleicht einigt, an der diese Einigkeit schwer gefallen ist."

So könne man hoffen, dass die zweite Amtszeit Trumps erneut in Europa und in der deutsch-französischen Beziehung zu einem solchen Impuls führen kann, bilanziert der Politologe.