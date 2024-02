Gewalt der Huthi-Miliz: Unterdrückung von Frauen im Jemen

Dreizehn Jahre rangierte der Jemen auf dem Globalen Index zur Geschlechterungleichheit des Weltwirtschaftsforums an letzter Stelle. Auf der Rangliste der amerikanischen Georgetown-University folgt das Land gleich auf Afghanistan, wenn es um den Mangel an Frauenrechten geht. Unter beiden Kriegsparteien Jemens gebe es Missstände - doch "besonders schockierend" und "beispiellos in Jemens moderner Geschichte" sei die Behandlung von Frauen im Herrschaftsgebiet der Huthi-Milizen. Als diese 2014 die Hauptstadt eroberten, die Regierung stürzten und die Macht über den Nordwesten Jemens an sich rissen, waren Frauen eine ihrer ersten Opfer.