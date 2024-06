Toomaj Salehi: Todesstrafe für iranischen Rapper aufgehoben

Im Iran hat der Oberste Gerichtshof die gegen den prominenten Rapper Toomaj Salehi verhängte Todesstrafe nach Angaben von dessen Anwalt aufgehoben. Wie Salehis Anwalt Amir Raissian am Samstag im Onlinedienst X mitteilte, soll der Fall des 33-Jährigen nun erneut vor Gericht verhandelt werden.

Salehi war im April von einem Revolutionsgericht in Isfahan wegen "Korruption auf Erden" verurteilt worden, einem der schwerwiegendsten Vergehen im Strafrecht der Islamischen Republik.

Salehi unterstützte iranische Protestbewegung

Der 33-jährige Musiker war im Oktober 2022 festgenommen worden, weil er die Protestbewegung nach dem Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini in Polizeigewahrsam unterstützt hatte.

"Der Oberste Gerichtshof hat einen nicht wiedergutzumachenden Justizirrtum verhindert", erklärte Raissian weiter. Salehi unterstützte die Protestbewegung mit seinen Songs und in Onlinenetzwerken. Die Sittenpolizei hatte Amini festgenommen, weil sie ihr einen Verstoß gegen die im Iran herrschende strenge Kleiderordnung für Frauen vorwarf.

SPD-Politkerin: Regime im Iran "spielt mit dem Leben der Menschen"

Ye-One Rhie, Bundestagsabgeordnete für die SPD , teilte auf Instagram mit, sie empfinde "große Erleichterung" über die Aufhebung der Todesstrafe. Rhie setzt sich für Salehi und andere politische Gefangene in Iran ein: "Aber ich empfinde auch so viel Wut gegenüber dem islamischen Regime."

Über 100 Künstler fordern Freilassung

Mehr als 100 Künstler wie Sting und die Band Coldplay sowie Menschenrechtsaktivisten hatten die Freilassung Salehis gefordert. In der Petition der Organisation Index on Censorship mit Sitz in London hieß es Salehis Todesurteil sei "der Höhepunkt dreijähriger juristischer Schikanen mit Festnahme, Gefängnis und Folter" gewesen.