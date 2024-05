Abtreibung in Italien: Neues Gesetz untergräbt Frauenrechte

Francesca blickt scheu in ihr Handy. Leise erzählt die 22-Jährige über Facetime von der schwierigsten Entscheidung ihres Lebens: Niemand weiß von ihrer Abtreibung. Nicht ihre Eltern. Nicht ihr Freund. Und niemand weiß von dem Druck, den sie durch so genannte "Lebensschutzorganisationen" im Vorfeld aushalten musste. In einer Klinik wurde Francesca die Telefonnummer einer angeblichen Beratungsstelle gegeben. Doch es war die Nummer einer so genannten "Pro Life"-Organisation. Daraufhin begann der Terror: Anrufe, SMS. Schikane. Immer wieder. So wie ihr geht es vielen Frauen in Italien . Und die Situation droht, schlimmer zu werden.