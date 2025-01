Kämpfe im Ostkongo: "Situation ist sehr besorgniserregend"

Die Regierung in Kongo arbeitet nach Darstellung der Miliz mit den Hutu-Rebellen zusammen, die an dem Völkermord beteiligt waren. Wie die Lage aktuell vor Ort ist, welche Rolle Ruanda in dem Konflikt spielt und warum dieser gerade jetzt eskaliert, erklärt Jakob Kerstan, Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Demokratischen Republik Kongo bei ZDFheute live.

M23 hat Goma unter Kontrolle, Lage ist unklar

Ruanda unterstützt Rebellengruppe

Nach dem Völkermord in Ruanda 1994 seien nicht nur viele der Opfer, sondern auch viele Täter in den Ostkongo geflohen, so der Experte. Diese geflüchteten Täter würden auch heute in Form von Rebellengruppen im Ostkongo eine große Rolle spielen. Der kongolesische Staat sei aber nicht in der Lage für Sicherheit in weiten Teilen Ostkongos zu sorgen.