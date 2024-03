Frankreich: Kameras und KI für mehr Sicherheit?

Eine sichere Stadt, in der Probleme schnell und effizient gelöst werden, das soll in Dijon möglich sein. Dafür ist die Stadt mit gut 300 Kameras ausgestattet, an öffentlichen Plätzen, in Bussen und Bahnen. In Echtzeit sammeln sie Informationen etwa über Unfälle im Straßenverkehr oder auch herumfliegenden Müll - Dijon ist nicht die einzige Stadt in Frankreich , die darauf setzt.