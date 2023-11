Deutlich mehr Geflüchtete erreichen die Kanarischen Inseln

Auf den Kanarischen Inseln kommen zunehmend Boote mit Geflüchteten an. Mindestens 8.561 Migranten haben in den vergangenen zwei Wochen die Inselgruppe erreicht, wie aus Daten des spanischen Innenministeriums vom Montag hervorgeht. Innerhalb von nur 14 Tagen wurden also ein Drittel aller in diesem Jahr registrierten Geflüchteten auf den Kanaren registriert.