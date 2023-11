Darum sterben so viele Menschen im Mittelmeer

2.356. So viele Menschen sind seit Anfang des Jahres mindestens bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, gestorben oder werden vermisst. Das sind fast so viele Fälle, wie im kompletten vergangenen Jahr 2022. Diese Route gilt als die gefährlichste Fluchtroute der Welt. Wie kann es sein, dass an den Außengrenzen der Europäischen Union , die das Recht auf Asyl in ihrer Grundrechtecharta verankert hat, so viele Menschen sterben?