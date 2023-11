Papst zu Flüchtlingen: Mittelmeer "Grab der Menschenwürde"

Der Pontifex hat in Marseille für einen besseren Umgang mit Flüchtlingen in Europa geworben. 23.09.2023 | 0:22 min

Mit der Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, kurz GEAS, soll es erstmals möglich werden, Asylverfahren bereits an den EU-Außengrenzen durchzuführen. 19.09.2023 | 7:58 min

Papst kritisiert "Erhalt des eigenen Wohlstandes" bei Umgang mit Geflüchteten

Die Lösung bestehe nicht in der Ablehnung, sondern "in der Sicherstellung einer Vielzahl von legalen und regulären Einreisemöglichkeiten", betonte Franziskus. Ziel müsse seine "ausgewogene Aufnahme in Europa in Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern" sein.