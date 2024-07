Krieg in der Ukraine: Hightech und KI als Hoffnung

Der Staat setzt auf Start-ups, die Hightech-Waffen bauen und auf Crowdfunding im Wettrennen um die technologische Überlegenheit im Krieg in der Ukraine . Mychailo Federov, Minister für digitale Transformation, will das vorantreiben und gilt als Mastermind hinter der Digitalisierung des Krieges. "Das ist unser Wettbewerbsvorteil gegenüber dem Feind. Manchmal kann der Staat etwas nicht kaufen, aber eine Freiwilligenorganisation kann schnell kaufen und die Finanzen zur Entwicklung neuer Technologien bereitstellen", so Federov.