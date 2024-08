Ukraine-Krieg: "Nutzen der Offensive in Kursk ist gering"

Rund drei Wochen dauert die Kursk-Offensive der Ukraine bisher an. Laut eigenen Angaben rücken die ukrainischen Soldaten immer weiter in die russische Grenzregion vor. Mehr als 130.000 Menschen sollen dort ihre Häuser verlassen haben - das berichtete Gouverneur Alexej Smirnow in Richtung Wladimir Putin

Ukrainische Aktivitäten in Region Kursk nach wie vor "hoch"

Militäranalyst: Russischer Schwerpunkt bleibt im Donbass

Den Ukrainern gelinge es weiterhin, den russischen Streitkräften den Zugriff auf die Region Kursk in weiten Teilen zu verwehren. Im Moment sehe es noch so aus, "als könnten sich die Ukrainer noch relativ frei in diesem Raum bewegen". Allerdings seien die Angriffe Kiews "räumlich begrenzt", auch vor dem Hintergrund der Mittel, die die Ukrainer in dem Raum einsetzen.