Lee Chul-eun floh vor acht Jahren von Nord- nach Südkorea. Lee ist nicht sein echter Name, er will seine Identität und vor allem die seiner Mutter schützen. Sie lebt nach wie vor in Nordkorea . Die Familie des 38-Jährigen arbeitet dort für die Staatssicherheit. Lee zählte damit zur Elite. Doch er konnte nie reisen oder sein Land verlassen. Deshalb beschloss er 2016, nach Südkorea zu fliehen. Anders ist, dass er nun in den Medien lesen und sehen kann, was mit seinen nordkoreanischen Landsleuten passiert, die jetzt als russische Söldner gegen die Ukraine kämpfen.