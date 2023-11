Deutscher Botschafter über Solidarität Libyen

"Das Ausmaß der Katastrophe überfordert komplett alle Behörden", so Michael Ohnmacht, deutscher Botschafter in Libyen im heute journal. 14.09.2023 | 6:04 min

Das Ausmaß der verheerenden Überschwemmungen in Libyen wird immer katastrophaler. Nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond sind allein in der besonders schwer getroffenen Stadt Darna mehr als 11.300 Menschen ums Leben gekommen, Tausende werden noch vermisst.

Internationale Hilfe läuft an

Am Donnerstagabend trafen erste Hilfsgüter auch aus Deutschland ein. Zwei Bundeswehrflugzeuge mit rund 30 Tonnen Material des Technischen Hilfswerkes (THW) landeten im libyischen Bengasi. Die deutsche Hilfe erfolgt dabei in Koordination mit den örtlichen Behörden und der deutschen Botschaft.

Der deutsche Botschafter in Libyen ist Michael Ohnmacht. Im Interview beantwortet er:

Wie schnell erfolgt die Verteilung der gelieferten Hilfsgüter?

Die deutsche Hilfe laufe wie auch die vieler anderer Staaten gut an, doch ein zentrales Problem sei die Logistik, so Ohnmacht. Er sei überzeugt, dass die Hilfsgüter insbesondere ins betroffene Stadtgebiet von Darna gelangen, aber die örtlichen Behörden seien mit der außergewöhnlichen Lage komplett überfordert

Michael Ohnmacht, Botschafter in Libyen

Wir als deutsche Botschaft sind in Kontakt mit allen Autoritäten, die wir hier haben, und deshalb glaube ich, dass das sehr gut funktioniert.

In Libyen steigt die Anzahl der Toten nach den fatalen Überschwemmungen. Der Bürgermeister Darnas befürchtet in seiner Stadt bis zu 20.000 Todesopfer. 14.09.2023 | 1:31 min

Wie hängt die politische Teilung und die Schwere der Katastrophe zusammen?

Schwierig seien die verschiedenen Stufen der Autorität, so der Diplomat. Libyen habe ja zwei Regierungen - eine im Osten und eine andere im Westen. Diese stehen miteinander in Rivalität. Libyen sei durch diese politische Spaltung geschwächt.

Bei verheerenden Überschwemmungen in Libyen sind tausende Menschen gestorben. ZDFheute live spricht mit NGO-Mitarbeitern, die im Bürgerkriegsland helfen. 13.09.2023 | 31:32 min

Wie kooperieren die zwei Regierungen angesichts der Katastrophe?

Bei seinen Gesprächen mit verschiedenen politischen Vertretern falle ihm eine große Solidarität mit den Opfern der überschwemmten Gebiete auf - auch in Westlibyen, so Ohnmacht. Dies gehe über die Spaltung des Landes in West und Ost hinaus.