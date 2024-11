Donald Trump will Wrestling-Managerin als Bildungsministerin

Eine Vertraute von Donald Trump , die einst eine Wrestling-Unternehmerin war, soll nächste Bildungsministerin in den USA werden. Linda McMahon werde Amerika zur "Nummer eins bei Bildung in der Welt machen", schrieb der designierte US-Präsident bei der Ankündigung. Sie sei eine "leidenschaftliche Verfechterin der Rechte der Eltern."

Die 76-jährige McMahon war in Trumps erster Regierung Chefin der Small Business Administration, eine für kleine und mittlere Unternehmen zuständige Behörde. Sie ist mit Vince McMahon verheiratet, mit dem zusammen sie die Wrestling-Liga WWE groß machte. Zeitweise war sie auch WWE-Chefin, ging dann aber in die Politik und versuchte erfolglos, als Republikanerin für Connecticut in den US-Senat gewählt zu werden.