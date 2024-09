London: Ukrainischer Angriff auf Munitionslager erfolgreich

Ein Satellitenbild zeigt das Munitionsdepot bei Toropez nach der Explosion in der Nacht zum 18. September.

In London war die Rede von einem erfolgreichen ukrainischen Angriff in der Nacht zum 18. September auf das Depot nahe der Kleinstadt Toropez. Sie liegt im Gebiet Twer, etwa 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

"Die russische Flugabwehr hat weiterhin Probleme mit ukrainischen Operationen in der Tiefe, obwohl sie behauptet, mehr als 50 unbemannte ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben", hieß es aus London.

Satellitenbilder sollen Schäden beweisen

Die Explosion in dem Munitionslager sei mit Stufe 2,7 auf der Richterskala gemessen worden, was einem schwachen Erdbeben entspricht. Vermutlich sei Munition schlecht gelagert worden und dadurch Ziel unbemannter Drohnen geworden.

Die Detonationen hätten dann eine Kettenreaktion im unterirdischen Bunkersystem der Anlage in Gang gesetzt, "was zu einem enormen Verlust an Munition führte". Die britische Behörde verwies auf mehrere Satellitenbilder, auf denen zerstörte Bunker sowie Bombenkrater auf dem Militärgelände zu sehen sein sollen.